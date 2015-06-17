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لعشاق الكنافة.. 4 أضرار لتناولها بإفراط أهمها زيادة دهون الكبد

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لعشاق الكنافة.. 4 أضرار لتناولها بإفراط أهمها زيادة دهون الكبد لعشاق الكنافة.. 4 أضرار لتناولها بإفراط أهمها زيادة دهون الكبد
تعتبر الكنافة من أساسيات الموائد فى رمضان، وتتميز بطعمها المميز، وينتظرها الكثيرون لتناولها فى هذا الشهر الكريم، وتختلف طريقة إعدادها حسب كل سيدة، ولكن كيف يمكن تناولها حتى لا تسبب أضرارا للجسم ؟.

وحول هذا يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن جسم الإنسان الصائم يحتاج للسكريات بعد عدد ساعات طويلة، ولكن بنسب معينة وتعد الكنافة من معالم الشهر الكريم، ولكنها من الحلويات التى تحتوى على سعرات حرارية مرتفعة بسبب ما تحتويه من نسبة كبيرة من والسكر، فتشكل خطرا كبيرا على صحة الصائم إذا أفرط فى تناولها.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأضرار التى تلحق بالشخص الصائم بسبب تناوله الكنافة بكثرة، ومنها:
>1- زيادة الوزن بشكل ملحوظ.
>2- ارتفاع نسبة السكر فى الدم.
>3- التعرض لتسويس الأسنان.
>4- ترسب الدهون على الكبد.

وينصح استشارى السمنة والنحافة، بضرورة عدم الإكثار فى تناول الكنافة فى الشهر الكريم، وذلك للحفاظ على صحتك العامة والحد من التعرض للإصابة بالأمراض، كما ينصح بعدم تناولها لمرض السكر حتى لا يرتفع نسبته فى الدم، ويمكنه تناول قطعة صغيرة منها وليس بشكل يومى.

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مصر 365

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