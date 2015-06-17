بالفيديو..رئيس جامعة سوهاج يتابع المراحل النهائية للإنشاءات الجديدة

تفقد الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، المراحل النهائية للعديد من منشأت الجامعة الجديدة، منها موقف السيارات وقاعة المؤتمرات وكلية اﻻداب والساحات الخارجية لكل من المسجد وكلية الهندسة.

> وقال رئيس الجامعة ان العمل بمنشأت الجامعة الجديدة متواصل على مدار الاسبوع دون توقف، مشيرًا الى ان الجامعة تستعد لإستقبال مسئول كبير لإفتتاحها كواحدة من المشروع القومي لمحافظة سوهاج.

> ومن جانبه اوضح صلاح عبداللطيف المشرف العام على العديد من المنشأت الجديدة بالجامعة، ان موقف السيارات الذي تفقده رئيس الجامعة يخدم مجمع المدرجات وقاعة المؤتمرات وكليتي اﻻداب والتربية، مشيرًا الى انه يتسع لعدد 144 سيارة بتكلفة اجمالية 5 مليون جنيه. مضيفًا ان اﻻنتهاء منه بنهاية ديسمبر 2015 وان نسبة التنفيذ بلغت 80%. كما استمع رئيس الجامعة لشرح من الدكتور كمال عساف الاستشاري الهندسي للجامعة فيما يتعلق بقاعة المؤتمرات الكبرى، موضحًا ان القاعة اوشكت على اﻻنتهاء ولم يتبق سوى اعمال التكيف المركزي واجهزة الانذار والحريق والنظام الصوتي واﻻرضيات مؤكدا ان 30 ديسمبر هو الموعد النهائي لتسليم القاعة.

> وفي نهاية الجولة تفقد رئيس الجامعة الموقع العام للمسجد حيث استمع الى شرح واف من المهندس جمال العزازي المسئول عن التنفيذ، حيث اكد العزازي ان الساحة الخارجية للمسجد تم اﻻنتهاء من عمل شبكة التغذية الخاصة بعمليات الري وتركيب البلاط والانترلوك، موضحًا ان المساحة اﻻجمالية للساحة تبلغ 6000 متر مربع بتكلفة اجمالية 200 الف جنيه.

> ومن جانبه قال نور الدين ان الجامعة حريصة على اﻻهتمام بالمساحات الخضراء والتوسع فيها من اجل خلق بيئة صحية وجاذبة للطلاب، مشددًا على سرعة الانتهاء من عمليات التشجير وتنسيق وتهذيب المنظر العام امام جميع الكليات والساحات الخارجية الملحقة بها وذلك قبل عودة الطلاب القدامى واستقبال الطلاب الجدد في الفصل الدراسي الجديد 2016/2015 بمقر جامعتهم الجديدة.

> جدير بالذكر ان رئيس الجامعة حرص اثناء العودة الى الجامعة القديمة على تفقد اعمال نقل اعمدة كهرباء الضغط العالي التي كانت عائق امام انتقال الجامعة لمقرها الجديد عندما استمع لشرح من المهندس المختص بالموقع الذي اكد انه تم اﻻنتهاء من عمل القواعد الحديدية والخرساتية وان عملية النقل لعدد 19 عمود ضغط عالي ستنتهي بنهاية شهر رمضان المبارك.

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