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الجيش الليبي يطرد «داعش» من منطقتين بدرنة شرقي ليبيا

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الجيش الليبي يطرد «داعش» من منطقتين بدرنة شرقي ليبيا الجيش الليبي يطرد «داعش» من منطقتين بدرنة شرقي ليبيا

سيطر الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، على منطقتين في مدينة درنة شرقي البلاد، التي ينتشر فيها مسلحو تنظيم “داعش” في ليبيا.

وأفادت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” أن المنطقتين هما لاثرون ورأس الهلال غربي المدينة القريبة من البيضاء، مقر المعترف بها دولياً.

وأفادت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” أن المنطقتين هما لاثرون ورأس الهلال غربي المدينة القريبة من البيضاء، مقر الحكومة المعترف بها دولياً.

واستغل التنظيم المتشدد الفوضى التي تغرق بها ليبيا، وبسط سيطرته على عدة مناطق من بينها درنة وسرت.

وكان  رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني، قال في وقت سابق، إن الانقسامات وعدم وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم مع ما يحدث في ليبيا “أدى إلى تفشي ظاهرة داعش” في البلاد.

وأضاف في حوار خاص مع “سكاي نيوز عربية”، أن العالم يقف مكتوف الأيدي أمام انتشار تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تتحصل على أسلحة في حين يفرض حظر على التسليح تعانيه قوات الجيش الليبي.

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