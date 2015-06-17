في أولى حلقات«أستاذ ورئيس قسم»..«الزعيم» في حالة حرجة

تشهد أولى حلقات مسلسل “أستالذ ورئيس قسم” للفنان الكبير عادل إمام، تعرض الشخصية التى يقدمها، وهى الأستاذ الجامعى اليسارى”فوزى جمعه” للاعتداء بسبب مواقفه المعارضة للنظام، وذلك قبل أسابيع من ثورة25يناير، ويتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

> المسلسل يرصد رحلة “فوزى” في معارضته للنظام في حياته اليومية وداخل حرم الجامعة، وهو مايجعل طلابه يتخذونه مثالاً أعلى ، ويطلقون على منزله “بيت الأمة”.

> “أستاذ ورئيس قسم” من تأليف يوسف معاطي، إخراج وائل إحسان،ويشارك مع عادل إمام فى بطولته كل من نجوى ابراهيم، أحمد بدير، أحمد راتب، هيثم أحمد زكي، محمد الشقنقيري، طارق عبد العزيز، رشا مهدي، طارق الإبياري، محمد عبد الرحمن، صفاء الطوخي،أحمد حلاوة ضياء المرغيني وسعيد طرابيك، سامي مغاوري، يوسف فوزي، و الممثلين القديرين عبد الرحمن ابو زهرة، رشوان توفيق، سميرة عبد العزيز، ياسر علي ماهر،محمد كريم،لقاء سويدان،محمد مرزبان،ويعرض على قناة MBC مصر.