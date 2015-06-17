اسرائيل تدخل الصراع السوري من باب «أقلية الدروز»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه أصدر أمرا “للقيام بكل ما هو ضرورى لمساعدة الدروز فى سوريا”، دون أن يوضح طبيعة المساعدة التى تنوى حكومة الاحتلال تقديمها.

وقال نتنياهو، فى تصريحات أوردتها صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن إسرائيل ”تتابع ما يجرى على حدودنا عن كثب”، مضيفا: “أعتقد أن كل من يتعامل مع هذه القضية، ويعتبرها مهمة، يتعايش مع هذا البيان فى الوقت الراهن”.

وأثار مقتل 20 درزيا سوريا على يد مسلحى جبهة النصرة فى إدلب، شمال غرب سوريا، قبل عدة أيام، المزيد من التساؤلات بشأن موقف الأقلية الدرزية فى سوريا من الصراع الدائر فى البلاد، والخيارات المطروحة أمامهم مع اقتراب دائرة الصراع من مناطقهم.

وتعد هذه المرة الأولى التى يقتل فيها هذا العدد من المدنيين المنتمين إلى الطائفة الدرزية فى حادث واحد منذ بدء النزاع فى سوريا قبل أكثر من أربع سنوات.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن دروز سوريا ربما يضطرون للخروج عن حيادهم تجاه الصراع الدائر الآن بين قوات الرئيس السورى بشار الأسد والمعارضة المسلحة، وذلك بعد أن امتد القتال إلى محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.