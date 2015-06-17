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الخارجية: وصف جهات أجنبية محاكمة المعزول بالسياسية تضليل وإساءة للقضاء

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الخارجية: وصف جهات أجنبية محاكمة المعزول بالسياسية تضليل وإساءة للقضاء الخارجية: وصف جهات أجنبية محاكمة المعزول بالسياسية تضليل وإساءة للقضاء
أعربت وزارة الخارجية عن رفضها لتعمد جهات أجنبية وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس المعزول محمد مرسى وأعوانه، بأنها سياسية رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة فى قانون العقوبات، إنما يعد تعمدا للتضليل والإساءة إلى القضاء المصرى ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤي وسياسات تتنافي مع إرادة الشعب المصرى.

وقال بيان للخارجية، إن ترفض كل صور التحامل واستهدافها، وأضاف البيان "إننا ننصح تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج علي الصعيدين الداخلي والخارجي وتتسم بالازدواجية".

كما أن الاتهام بأن الأحكام قد تمت بالمخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، إنما هو تجني علي سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها لإنفاذ العدالة وفقا للدستور والقانون، وإنه من المستغرب أن تحاول مثل هذه الجهات أن تنصب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخري والتي ترفض هذا المسلك وتتشكك في دوافعه وأهدافه.

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مصر 365

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