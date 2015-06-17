موجز الصحافة العالمية..مسلمو ألاسكا يصومون 9 ساعات أزيد من جنوب أفريقيا

تناولت الصحف العالمية موضوعات سياسية مختلفة على الساحة الداخلية والخارجية، وألقت الضوء على ساعات الصوم فى شهر رمضان، وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه مع بداية شهر رمضان المعظم، غدا الخميس، فإن بعض المسلمين حول العالم يواجهون تحديات أكبر من الآخرين. فالقرآن ينص على أن الصيام يبدأ من الفجر وحتى الغروب، لكن لم يحدد عدد ساعات الصيام.

ومع انتشار الإسلام حول العالم، فيجب على الذين يعيشون فى الشمال أن يصوموا ساعات أطول من أقرانهم فى مكة ، وفى أطول يوم فى العام، 21 يونيو، قد ينتهى الأمر بالبعض بصيام 20 ساعة.

ونشرت الصحيفة عدد ساعات الصيام فى بعض مناطق العالم، مثل ولاية ألاسكا الأمريكية التى يصل فيها الصيام إلى 19 ساعة و21 دقيقة، والعاصمة الروسية موسكو 17 ساعة و33 دقيقة، وكوالالمبور بماليزيا 12 ساعة و18 دقيقة، وجوهانسبرج بجنوب أفريقيا 10 ساعات و29 دقيقة.

فيما قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن جهود مصر للحد من اعتمادها على مشتريات القمح من الخارج بدأت تؤتى ثمارها، مشيرة إلى أنه لخفض تكاليف الاستيراد سعت الحكومة إلى معالجة كل من العرض والطلب وقامت بشراء القمح المحلى من المزارعين فى محاولة للحد من متطلبات النقد الأجنبى وتعديل برنامج الدعم لخفض الفاقد والطلب.

وعلقت صحيفة "واشنطن بوست" على الضربات الأمريكية ضد قياديين بتنظيم القاعدة فى كل من ليبيا واليمن خلال الأسابيع الماضية، وقالت أن الولايات المتحدة أظهرت مرة أخرى مدى تفضيلها لقدرة غريبة على إيجاد أهم الإرهابيين المطلوبين فى العالم فى بعض أكثر البيئات الفوضوية، وتوجيه ضربات قاتلة لهم من الجو.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن جبل إيفرست تحرك 1.2 بوصة أو ما يعادل 3 سنتيمتر، وغير اتجاهه بسبب زلزال نيبال المدمر الأخير، وفقا لمسح جيولوجى أجرته الحكومة الصينية.

قالت الصحيفة إن جماعات مراقبة أكدت سيطرة القوات الكردية، على المعبر الحدودى بين مدينة اقجه قلعة التركية وتل أبيض السورية بعد تخليصها من مسلحى تنظيم داعش.

وفى الشأن الإسرائيلى، أكد مصدر إسرائيلى رفيع المستوى وجود اتصالات غير مباشرة مع حركة "حماس" عبر مصر حول تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة وإدخال البضائع اليها مقابل تهدئة طويلة الأمد.

وفى إسبانيا سلطت صحيفة الباييس الضوء على استقالة جييرمو زاباتا الذى انتخب عن حركة الغاضبون المقربة من حزب بوديموس، عقب نشر رسائل على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعى تويتر معادية للسامية وضد ضحايا منظمة إيتا الباسكية الإرهابية.

فيما أعربت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، عن قلقلها بشأن حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى.

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