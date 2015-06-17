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تحرير 1134 مخالفة مرورية فى شوارع سوهاج

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تحرير 1134 مخالفة مرورية فى شوارع سوهاج تحرير 1134 مخالفة مرورية فى شوارع سوهاج

>أكد اللواء هشام عبدالصمد مدير إدارة مرور سوهاج، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الإدارة شنت - بإشراف اللواء إبراهيم صابر مدير الأمن - حملة على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من الحوادث وتحقيق الانضباط وضبط المخالفين من قائدى السيارات.

وأوضح مدير إدارة مرور سوهاج أن الحملة حررت 854 مخالفة منها 279 سحب تراخيص و276 تصالح و35 عدم استخدام حزام الأمان أثناء القيادة و27 استخدام الهاتف المحمول و26 حجز دراجات بخارية ومخالفة حجز سيارة بدون خط سير و198 مخالفة على نموذج 125 مرور.

كما حررت الحملة 276 مخالفة انتظار خاطئ و"100" مخالفة عدم حمل رخصة تسيير و"176" عدم حمل رخصة قيادة و"4" توك توك "بدون لوحات معدنية "، وسحبت "25" عينة تبين إيجابية واحدة لـ"صبحى.ى" قائد السيارة رقم أ م ف 789 "نقل" ومقيم دائرة قسم ثان أسيوط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمضبوطات وإحالة متعاطى المواد المخدرة للنيابة.

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مصر 365