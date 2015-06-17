ضبط 4 قطع أسلحة نارية و4 طلقات حية فى حملة أمنية بسوهاج

تمكن ضباط إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقيادة العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، من ضبط فرد روسى صناعة محلية بحوزة "رجب ج ف ا" 25 عاما عامل، يقيم بناحية جهينة الغربية دائرة مركز جهينة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1008 إدارى مركز جهينة.

كما تم ضبط فرد خرطوش صناعة محلية وعدد "4" طلقات من ذات العيار بحوزة "أدهم خ خ س" 31 عاما عامل، يقيم بناحية مشطا دائرة مركز طما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2082 إدارى مركز طما.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط فرد خرطوش صناعة محلية بحوزة "عمر ث ع غ" وشهرته "عمرو سرور" 33 عاما عامل، يقيم شارع القيسارية ببندر جرجا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1277 إدارى قسم جرجا، وضبط فرد روسى صناعة محلى بحوزة "محمد ع ع" 20 عاما طالب، يقيم بناحية عرب الأطاولة دائرة مركز أخميم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14 أحوال مركز أخميم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.