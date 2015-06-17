أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

محامى "أنس الفقى": نائب عام الإخوان هو من صنع قضية ماسبيرو لموكلى

Google+ Print
محامى "أنس الفقى": نائب عام الإخوان هو من صنع قضية ماسبيرو لموكلى محامى "أنس الفقى": نائب عام الإخوان هو من صنع قضية ماسبيرو لموكلى
قال طارق عبد العزيز محامى وزير الإعلام الأسبق "أنس الفقى" إن نائب عام الإخوان المستشار طلعت عبد الله هو من صنع قضية إهدار المال العام بماسبير، والتى حصل فيها موكله اليوم على البراءة .

وأشار "عبد العزيز" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن القضية صنعت بشكل ردىء، حيث أعدت ما تسمى بنيابة الثورة أدلة واهية، و ما بنى عليها من اتهامات، كان الغرض منها بث الرعب على غير الحقيقة، وهو ما كذبته المحكمة فى جلسة اليوم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاربعاء، المنعقدة بدار القضاء العالى برأت أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، من تهمة الإضرار بأموال ماسبيرو .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365