محامى "أنس الفقى": نائب عام الإخوان هو من صنع قضية ماسبيرو لموكلى

قال طارق عبد العزيز محامى وزير الإعلام الأسبق "أنس الفقى" إن نائب عام الإخوان المستشار طلعت عبد الله هو من صنع قضية إهدار المال العام بماسبير، والتى حصل فيها موكله اليوم على البراءة .

وأشار "عبد العزيز" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إلى أن القضية صنعت بشكل ردىء، حيث أعدت ما تسمى بنيابة الثورة أدلة واهية، و ما بنى عليها من اتهامات، كان الغرض منها بث الرعب على غير الحقيقة، وهو ما كذبته المحكمة فى جلسة اليوم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاربعاء، المنعقدة بدار القضاء العالى برأت أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، من تهمة الإضرار بأموال ماسبيرو .