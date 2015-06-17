المؤبد لـ3 متهمين قتلوا شخصا بسبب خلافات على أرض زراعية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهمين "أحمد ز" و"عاطف ز" و"ناصر ز" بالسجن المؤبد، كما عاقبت "طه ى ر" بالسجن 5 سنوات، و"عاطف ى أ" بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بقتل المجنى عليه "محمد ز أ"، بأن أطلقوا عليه النار من سلاح آلى بسبب خلافات على أرض زراعية بدائرة مركز سوهاج.. وصدر الحكم برئاسة المستشار وفيق شوقى بسطا، وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى، ومحمد مختار الأحمداوى، بأمانة سر ماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر عام 2014 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليه، وعلى الفور وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهمين والمجنى عليه بسبب خلافات على أرض زراعية بين الطرفين، فقام المتهمون بالتعدى على المجنى عليه بسلاح آلى بأن أطلقوا عليه النيران داخل أرضه بسبب خلافات على الأرض.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.