وفاة المخرجة «نبيهة لطفي» عن عمر ناهز 78عاماً

توفيت كاتبة السيناريو والمخرجة نبيهة لطفي، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 78 عاماً، وتقام غداً الخميس عقب صلاة الظهر، الصلاة على جثمانها فى مسجد السيدة نفيسة.

> نبيهة لطفي ولدت يوم 28 يناير 1937في صيدا بلبنان ،والتحقت بالجامعة الأمريكية في بيروت بعامk 1953 وطردت منها في عام 1955 وهي في سن الثامنة عشرة نتيجة نشاطها السياسي، ثم هاجرت للدراسة في القاهرة حيث درست الأدب عبر المنحه التى أهداها لها الرئيس جمال عبد الناصر .

> التحقت “نبيهه” في المعهد العالي للسينما عام 1960 وكانت ضمن الفوج الأول الذي تخرج من المعهد عام 1964 ، وعملت مساعدة مخرج في العديد من الأفلام الروائية قبل أن تكرس نشاطها الفني للأفلام الوثائقية والتسجيلية.

شاركت نبيهة في تأسيس جماعة السينما الجديدة عام 1986 ،كما عملت في مركز الفيلم التجريبي تحت اشراف شادي عبد السلام، وساهمت في تأسيس جمعية السينمائيات عام 1990 ،و عضو في مجلس إدارة التسجيليين العرب.

> كما منحها الرئيس اللبناني إميل لحود «وسام الأرز الوطني من رتبة فارس» وذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته لها بلدية مدينة صيدا مسقط رأس لطفي “تقديراً لإبداعها في مجال السينما التسجيلية”

> وشاركت نبيهه بالتمثيل في فيلم “رسائل البحر” للمخرج داود عبد السيد ،ويضم تاريخها الحافل فى مجال السينما التسجيليه عدة أفلام ،ومنها

> “صلاة من وحي مصر العتيقة”، “تل الزعتر… لأن الجذور لا تموت”، “ألفية القاهرة”، “عشش الترجمان”، “دير القديسة كاترين”، “الكــونسرفتــوار”، “عـــروســتي”، “حسن والعصفور”، “لعب عيال”،بالإضافة لاخر أعمالها “عالم شادى عبد السلام”.