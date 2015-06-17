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براءة «الفقي و المناوي» من إهدار المال العام لماسبيرو

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براءة «الفقي و المناوي» من إهدار المال العام لماسبيرو براءة «الفقي و المناوي» من إهدار المال العام لماسبيرو

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة  بدار القضاء العالى، اليوم الأربعاء، براءة محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار الأسبق، فى اتهامه بالإضرار بأموال ماسبيرو.

كانت النيابة العامة قد وجهت للفقى بصفته موظف عمومي، الأول وزير الإعلام الأسبق، تهم الإضرار العمدى بأموال ومصالح جهة عملهما، ومصالح غير المعهود بها إليهما مما ترتب عليه الإضرار بأموال ومصالح جهة عملهما ومصالح الغير، وذلك بأن انتهج سياسات إعلامية وإخبارية حادا بها عن الأهداف والمقاصد والغايات المنشودة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون، متمثلة فى ضمان توجيه الاذاعة المسموعة والمرئية لخدمة كافة فئات الشعب والعمل على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والتعبير عن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته وطرح القضايا العامة.

واتهمت النيابة الفقى بأن أذاع عمدًا ونشرا بسوء قصد بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 من قانون العقوبات، أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العامين وإلقاء الرعب وإثارة الفزع بين الناس.

واتهمتهما النيابة بأن حرضا بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات من طائفة من طوائف الناس بسبب عقيدتهم، وكان شأن ذلك تكدير السلام العام.

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