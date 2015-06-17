انفجار قنبلة صوتية بمجلس مدينة أسوان دون إصابات

انفجرت، منذ قليل، قنبلة صوتية داخل مقر مجلس مدينة أسوان ولم ينتج عنها أي إصابات أو خسائر في الأرواح ونتج منها بعض التلفيات بمحتوى المبنى.

> وكان اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان، تلقى إخطاراً من العميد أشرف عتريس مدير ادارة الحماية المدنية، يفيد بإنفجار قنبلة صوتية داخل مقر مجلس مدنية أسوان ولم يسفر عنها أي إصابات، ولكن حدثت بعض التلفيات داخل المقر، وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني بالمنطقة، وتقوم قوات الحماية المدنية والمفرقعات بعمل تمشيط للمنطقة للتأكد من خلوها من أي متفجرات أخرى.