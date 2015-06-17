أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا الى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا احيانا على بعض المناطق وتظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية ظهرا والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا على بعض المناطق المكشوفة ظهرا وتكون مثيرة للغبار وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل الضباب خاصة غربا.

الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية / 10 - 25 كم/ساعة خلال الصباح تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30/35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف .. متوسط .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و 21 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 34 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة السابعة و 47 دقيقة مساء.

                          درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    44      29               85       20 .
> دبي                        42     31               75       20 .
> الشارقة                   43     29                70       25.
> عجمان                    43    28                75       20.
> أم القيوين                43     28                75       20 .
> رأس الخيمة              43    27                70       25 .
> الفجيرة                   36    31                 80       55.
> العين                     45     30                70       10 .
> ليوا                       46     27               95        15 .
> الرويس                  43     29               90        25 .
> السلع                    42     29                90       30.
> دلما                      39     28                85       35 .
> طنب الصغرى          37      30                85      40 .
> طنب الكبرى            37      30               85       40 .
> أبوموسى               37      30                85       35.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية