الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا الى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا احيانا على بعض المناطق وتظهر بعض السحب شرقا قد تكون ركامية ظهرا والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا على بعض المناطق المكشوفة ظهرا وتكون مثيرة للغبار وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل الضباب خاصة غربا.

الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية / 10 - 25 كم/ساعة خلال الصباح تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30/35 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. خفيف .. متوسط .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و 21 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة و 34 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة السابعة و 47 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 44 29 85 20 .

> دبي 42 31 75 20 .

> الشارقة 43 29 70 25.

> عجمان 43 28 75 20.

> أم القيوين 43 28 75 20 .

> رأس الخيمة 43 27 70 25 .

> الفجيرة 36 31 80 55.

> العين 45 30 70 10 .

> ليوا 46 27 95 15 .

> الرويس 43 29 90 25 .

> السلع 42 29 90 30.

> دلما 39 28 85 35 .

> طنب الصغرى 37 30 85 40 .

> طنب الكبرى 37 30 85 40 .

> أبوموسى 37 30 85 35.