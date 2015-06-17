نيابة مدينة نصر تحقق فى بلاغ يتهم مجلس إدارة النادى الأهلى بالإهمال

يباشر المستشار هيثم مشهور مدير نيابة مدينة نصر أول، بإشراف المستشار أحمد شورب رئيس النيابة، التحقيق فى البلاغ رقم 13817 إدارى مدينة نصر لسنة 2015، المقدم من عضو بنادى الأهلى يتهم فيه مجلس إدارة النادى بالإهمال، والتسيب الجسيم لتسببهم فى تعرض نجله لحالة سيئة أدت تعرضه للغرق بحمام السباحة.

وكشف البلاغ المقدم من محام وعضو نادى الأهلى فرع مدينة نصر، وولى أمر المجنى عليه، أن نجله 6 سنوات تعرض لواقعة غرق داخل حمام السباحة، حيث سقط فى قاع حمام السباحة بالنادى، ولولا تنبه أحد مستشارى النادى الإدارية وعضو النادى الموجودين وقت الحادث له، حيث رآه مستلقى فى قاع حمام السباحة وفى حالة غرق تام، وعلى الفور تمكن بمساعدة بعض الأعضاء الذين كانوا موجودين من إخراجه من حمام السباحة، وقيام إحدى العضوات الموجودات وقت الحادث وهى طبيبة بشرية بعمل الإسعافات الأولية لنجله بصعوبة بالغة لسوء حالته، وذلك لحين وصول سيارة الإسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى.

ويضيف مقدم البلاغ أنه على الرغم من وقوع هذه الكارثة فلم يتحرك أحد من أعضاء مجلس الإدارة، ولم يكن موجود أى مسئول من المشرفين أو المنقذين، أو أطباء النادى للتدخل السريع وإسعاف الحالة وقت الحادث، واتهم والد الطفل مجلس إدارة النادى الأهلى بالمسئولية فى الإهمال الجسيم الذى تعرض له نجله.