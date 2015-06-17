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مصرع سيدة انزلقت قدماها أسفل قطار بمحطة مشتول السوق فى الشرقية

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مصرع سيدة انزلقت قدماها أسفل قطار بمحطة مشتول السوق فى الشرقية مصرع سيدة انزلقت قدماها أسفل قطار بمحطة مشتول السوق فى الشرقية
لقيت سيدة فى العقد الثالث من العمرمصرعها، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار بمحطة مشتول السوق فى الشرقية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقي اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من من مركز شرطة مشتول السوق يفيد أثناء قيام "بسمة صلاح محمود عبد السلام "30 سنة ربه منزل مقيمة الغفارية دائرة المركز، بمحاولة استقلال القطار رقم 374 المتجه من الزقازيق إلى القاهرة أثناء تحركه انزلقت قدماها وسقطت أسفل عجلات القطار وتوفيت فى الحال، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2365 إدارى المركز لسنة 2015.

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مصر 365