فهمى بهجت فى الطب الشرعى: أناشد النائب العام بالتحقيق فى أدلة براءتى

ناشد الرائد فهمى بهجت النائب العام التدخل فى التحقيقات التى تجرى معه وتفحص أدلة براءته من اتهامه بإدارة شبكة للدعارة، وذلك أثناء عرضه على مصلحة الطب الشرعى اليوم، الأربعاء.. لبيان ما به من إصابات عقب اتهامه لضباط مباحث الآداب بالتعدى عليه بالضرب وإصابته.

وقال بهجت فى تصريحات صحفية: إنه طلب من النيابة العامة التحقق من عدة أدلة قاطعة تبرئه من الاتهامات المنسوبة إليه، ومن هذه الأدلة مطالبته بالتحقق من وقت عرض الشقة للبيع والبداية فى تشطيبها حتى موعد انتهاء التطشيب للشقة، كما طالب بهجت بالتحقق من رسائل الواتس اب والفيس بوك، التى تؤكد عرضه لشقته للبيع.

وأضاف بهجت أنه يجب التحقق مما أدلى به بالتحقيقات بوجود خلافات مع قيادات بوزارة الداخلية بسبب مساندته لائتلاف أفراد الشرطة فى أزمة المحامين.

وأشار بهجت إلى أن المقطع الصوتى المنسوب له ويقوم فيه بمعاتبة الفتاة المضبوطة حول ما أدلت به فى التحقيقات هو مقطع مزيف، وما ورد ليس صوته وإنما هو محام قام بتسجيل هذا المقطع وسربه لوسائل الإعلام، مدعيا أنه فهمى بهجت، مؤكدا انه منذ وصوله إلى سراى النيابة وانصرافه منها لم يغادر مكتب رئيس نيابة قسم الجيزة، المستشار محمود عابدين، ولم يسجل أية مقاطع صوتية أو فيديوهات.

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