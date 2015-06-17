تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل فتاة ووالدتها بسبب الشرف فى سوهاج لـ 14 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات سوهاج اليوم محاكمة 6 متهمين بقتل "آمال.ع" ووالدتها "كوثر.ع"، بسبب الشرف إلى 14 سبتمبر لسماع شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار وفيق شوقى بسطا وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى ومحمد مختار الأحمداوى، بأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

تعود القضية إلى 2014 بتلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا بمقتل المجنى عليهما فى قرية بندار الكرمانية إثر إطلاق النار عليهما من أسلحة آلية فانتقل إلى مكان الحادث، وعثر على الجثتين غارقتين فى دمائهما، وأشرف على نقلهما للمستشفى.

بالقبض على المتهمين ومواجهتهم اعترفوا بأنهم ارتكبوا الجريمة عقب اكتشافهم بوجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليها الأولى، وشاب حملت منه بعلم والدتها، وبإحالتهم إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها السابق فى جلسة اليوم .