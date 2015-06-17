نيابة شمال سيناء تعاين موقع تفجير مدرعة بالعريش

عاين فريق من النيابة العامة بشمال سيناء اليوم موقع تفجير مدرعة بالعريش فجر اليوم الأربعاء، والذى أسفر عن استشهاد ضابط شرطة بمديرية أمن شمال سيناء، وإصابة 4 جنود كانوا يستقلون مدرعة انفجرت بها عبوة ناسفة أثناء سيرها بشارع أسيوط وسط العريش، واستمع فريق النيابة لأقول شهود العيان والمصابين.

وقال مصدر أمنى، إن التحقيقات الأمنية تشير إلى ضلوع جماعة أنصار بيت المقدس فى الحادث وأن عناصرها زرعوا 3 عبوات ناسفة تم تفجير إحداها أثناء مرور المدرعة، بينما تم تفجير عبوتين عقب التفجير الأول بغرض استهداف القوات أثناء وصولها لنقل المصابين.

من جانبه قال مصدر بمحافظة شمال سيناء، إنه تقرر تشكيل لجنة لمعاينة أضرار لحقت بممتلكات أهالى جراء التفجير بينها 3 محلات و4 شقق سكنية لحقت بها أضرار بالغة جارٍ حصر قيمتها تمهيدًا لتعويض الأهالى بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى.

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