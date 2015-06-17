أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة شمال سيناء تعاين موقع تفجير مدرعة بالعريش

Google+ Print
نيابة شمال سيناء تعاين موقع تفجير مدرعة بالعريش نيابة شمال سيناء تعاين موقع تفجير مدرعة بالعريش
عاين فريق من النيابة العامة بشمال سيناء اليوم موقع تفجير مدرعة بالعريش فجر اليوم الأربعاء، والذى أسفر عن استشهاد ضابط شرطة بمديرية أمن شمال سيناء، وإصابة 4 جنود كانوا يستقلون مدرعة انفجرت بها عبوة ناسفة أثناء سيرها بشارع أسيوط وسط العريش، واستمع فريق النيابة لأقول شهود العيان والمصابين.

وقال مصدر أمنى، إن التحقيقات الأمنية تشير إلى ضلوع جماعة أنصار بيت المقدس فى الحادث وأن عناصرها زرعوا 3 عبوات ناسفة تم تفجير إحداها أثناء مرور المدرعة، بينما تم تفجير عبوتين عقب التفجير الأول بغرض استهداف القوات أثناء وصولها لنقل المصابين.

من جانبه قال مصدر بمحافظة شمال سيناء، إنه تقرر تشكيل لجنة لمعاينة أضرار لحقت بممتلكات أهالى جراء التفجير بينها 3 محلات و4 شقق سكنية لحقت بها أضرار بالغة جارٍ حصر قيمتها تمهيدًا لتعويض الأهالى بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365