نائب الرئيس اليمنى يلتقى محلب عصر اليوم لعقد مباحثات ثنائية

يلتقى نائب الرئيس اليمنى، خالد بحاح، والذى وصل مصر منذ قليل على رأس وفد رسمى، رئيس الوزراء المصرى، إبراهيم محلب، حيث يعقد الجانبان مباحثات ثنائية الساعة الخامسة مساء اليوم.

كما يلتقى نائب الرئيس اليمنى برئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، غدا الخميس فى تمام الساعة 10 صباحا، ويلتقى بحاح بالأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى ظهر غد الخميس فى تمام الساعة 1 مساءً.

ومن المقرر أن يحضر بحاح الاجتماع التشاورى للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية غدا فى تمام الساعة 2 ظهرا، ويلتقى بحاح مساء غد الخميس مع عدد من المفكرين والإعلاميين المصريين.