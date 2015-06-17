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"الداخلية" تضبط 55 إخوانياً بينهم أعضاء بـ"اللجان النوعية"

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"الداخلية" تضبط 55 إخوانياً بينهم أعضاء بـ"اللجان النوعية" "الداخلية" تضبط 55 إخوانياً بينهم أعضاء بـ"اللجان النوعية"
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على 8 عناصر إخوانية، فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

فى سياق متصل أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط 10 من أعضاء تلك اللجان بمحافظات "الجيزة ، الشرقية ، الدقهلية ، الإسماعيلية ، الغربية".

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط 37 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.

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مصر 365