السيسى لرئيس وزراء لبنان: القوة العربية المشتركة تدافع ولا تعتدى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء، تمام سلام رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، حيث تم عقد جلسة مباحثات ثنائية بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تلاها لقاء موسع بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسفير مصر فى لبنان، ومن الجانب اللبنانى السادة وزراء الزراعة، والطاقة والمياه، والسياحة، وسفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيس الوزراء اللبنانى والوفد المرافق له، معربًا عن اهتمام مصر بمتابعة التطورات فى لبنان وإدراكها للضغوط التى يعانى منها نتيجة الوضع الإقليمى المتوتر، ولاسيما فى سوريا.

كما شدد الرئيس على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب اللبنانى ودعم نسيجه الوطنى ودعم مؤسسات لدولة اللبنانية، وكذا مؤسسات كافة دول المنطقة فى مواجهة الضغوط والتحديات الناجمة عن تردى الأوضاع الأمنية فى عدد من دولها.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبنانى عن سعادته بزيارة مصر والالتقاء بالرئيس، منوهاً إلى أهمية مصر ودورها المحورى فى المنطقة، ومشيراً إلى ما يمثله تردى الأوضاع الأمنية فى سوريا من مخاطر على لبنان، وكافة دول الجوار لا سيما فى ظل تنامى أعداد اللاجئين السوريين ومحدودية المساعدات الدولية المقدمة لهم، منوهاً إلى أن تكاتف الجهود الدولية وتحقيق التقارب فى وجهات النظر إزاء النهج الذى يتعين اتباعه لتسوية الأزمة السورية من شأنه المساهمة فى إيجاد حل لها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد أن المرحلة الراهنة وما تشهده من تحديات تفرض على الدول العربية أن تتكاتف معاً ليس فقط من أجل حماية الأمن القومى العربى، ولكن أيضاً لاستعادة الدول التى سقطت فى براثن الإرهاب، منوها إلى الدور الذى يمكن أن تقوم به القوة العربية المشتركة فى هذا الشأن.

كما أكد الرئيس أن القرار المصرى سيظل مستقلاً وتحكمه اعتبارات المصلحة الوطنية المصرية، منوهاً إلى أن القوة العربية المشتركة ستدافع ولا تعتدى، وستحقق التوازن المطلوب فى المنطقة بما يحفظ مقدرات الدول العربية ويصون أمن شعوبها.

وفى الشأن السورى، أكد الرئيس على أهمية الحل السياسى والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية من الانهيار، بما يساهم فى الحفاظ على السلامة الإقليمية للدولة السورية ويحقق وحدة أراضيها وشعبها.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الرئيس أكد على أن مصر تولى اهتماماً خاصاً لتعزيز التعاون الثنائى مع لبنان فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، موضحاً أن مصر ستظل أياديها ممدودة للبنان بكل الخير والإرادة الصادقة وعلى استعداد لتقاسم ما لدينا مع الشعب اللبنانى الشقيق، وذلك فى إطار العلاقات الأخوية بين الدولتين.



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