توقيف مدبر الهجوم على مطعم يهودي في باريس في 1982 بالاردن

افاد مصدر قضائي فرنسي الاربعاء لوكالة فرانس برس ان العقل المدبر للاعتداء على مطعم يهودي في شارع روزييه في باريس عام 1982 اوقف في الاردن في الاول من يونيو.

وزهير محمد حسن خالد العباسي الملقب ب"امجد عطا" (62 عاما) هو احد الاشخاص الثلاثة الاعضاء السابقين في منظمة ابو نضال الفلسطينية الذين اصدر القاضي مارك تريفيديتش بحقهم مذكرات توقيف دولية في نهاية فبراير، اكثر من 32 عاما على الواقعة.

>