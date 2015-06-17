ليبرمان يدعو نتانياهو لعدم التوصل إلى أى تفاهم مع "حماس"

دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الإسرائيلى اليمينى المتشدد أفيجادور ليبرمان، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، إلى عدم التوصل إلى أى تفاهم مع حركة "حماس"، وذلك على خلفية الأنباء عن إجراء اتصالات غير مباشرة مع الحركة حول التوصل إلى هدنة طويلة الأمد بقطاع غزة.

وقال ليبرمان فى حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، إنه إذا صحت الأنباء عن سعى حكومة إسرائيل للتوصل إلى تسوية مع حماس فى الوقت الذى تواصل فيه هذه الحركة التسلّح وترميم البنى التحتية لها فإن الأمر يعتبر رضوخا للإرهاب، على حد تعبيره.

وفى سياق آخر، قال ليبرمان فى حديث للإذاعة العامة الإسرائيلية، إن حزب إسرائيل بيتنا يصر على الشروط التى وضعها للانضمام إلى الائتلاف الحكومى بما فى ذلك مواصلة البناء فى الضفة الغربية، مشددا على أن حزبه لن ينضم للحكومة إلا بعد المصادقة على بناء 1000 وحدة استيطانية بمستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة.