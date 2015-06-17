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العربى يشدد على ضرورة صيانة الأمن والاستقلال فى لبنان

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العربى يشدد على ضرورة صيانة الأمن والاستقلال فى لبنان العربى يشدد على ضرورة صيانة الأمن والاستقلال فى لبنان
استقبل الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، عصر اليوم الأربعاء فى مقر الأمانة العامة، تمام سلام رئيس مجلس الوزراء للجمهورية اللبنانية، وذلك بحضور الوزراء فى اللبنانية أكرم شهيب وارتور نظريان وميشال فرعون وسفير لبنان فى القاهرة الدكتور خالد زيادة.

وأكد الأمين العام فى مؤتمر صحفى عقب لقائه رئيس الوزراء اللبنانى، ضرورة تجنيب لبنان الانعكاسات السلبية الناجمة عن الأزمات الإقليمية الدائرة من حوله، ودعم جامعة الدول العربية للخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة الأمن والاستقرار في لبنان، مُشدّدًا على أهمية توفير المزيد من الدعم للجيش اللبنانى وتعزيز قدراته فى مواجهة أنشطة المنظمات الإرهابية المتطرفة التى تحاول زعزعة الاستقرار والمسّ بالسلم الأهلى فى البلاد.

وأعرب الأمين العام عن أمله فى أن يتمكن اللبنانيون من تخطى العقبات التى تحول دون إنجاز الاستحقاق الدستورى بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، نظرًا لأهمية هذا الأمر فى دعم مسيرة الأمن والاستقرار فى لبنان.

كما جرى فى هذا اللقاء استعراض لمختلف تطورات الأوضاع الراهنة التى تشهدها المنطقة، بما في ذلك الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة على لبنان، وكذلك مستجدات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التطورات المتصلة بالحرب على الإرهاب، والجهود المبذولة من أجل متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية، وبالخصوص قرار تشكيل قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب.

كما تطرق اللقاء إلى الأعباء الإنسانية الضخمة المُلقاة على عاتق الدولة اللبنانية نتيجة استضافة أعداد متزايدة من النازحين السوريين، وما ترتب عليه من آثار سلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتم التأكيد على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان فى هذا المجال، تنفيذاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية فى هذا الشأن.

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مصر 365

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