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إصابة 15 شخصًا فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص بالمنيا

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إصابة 15 شخصًا فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص بالمنيا إصابة 15 شخصًا فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ميكروباص بالمنيا
أصيب 15 شخصا اليوم، الأربعاء، فى حاث تصادم بين سيارتين أمام مركز مطاى بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارًا يفيد حدوث تصادم بين سيارة ملاكى أخرى ميكروباص على الطريق الزراعى - أسوان، وقد أسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج، وبتوقيع الكشف عليهم تبين إصابتهم بإصابات خفيفة.
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