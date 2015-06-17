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مصرع موظف وإصابة 4 فى مشاجرة بين عائلتين فى بسيون

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مصرع موظف وإصابة 4 فى مشاجرة بين عائلتين فى بسيون مصرع موظف وإصابة 4 فى مشاجرة بين عائلتين فى بسيون
لقى موظف بالضرائب العقارية فى بسيون مصرعه وأصيب 4 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين نتيجة خلافات الجيرة وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى مأمور مركز بسيون بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بين عائلتين وانتقل المقدم محمد سامى الأهل مفتش مباحث بسيون والرائد محمد الكردى رئيس مباحث بسيون والقوة المرافقة لهم وتبين أن المشاجرة بين طرف أول ضم "محمد.أ.م" 52 سنة موظف بالضرائب العقارية - لقى مصرعه فى مستشفى بسيون المركزى - وزوجته "لطيفة.م.م" 40 سنة ربة منزل، مصابة بعضة فى اليد اليسرى وسحجات متفرقة - وشقيقته "سماح.أ.م" 35 سنة - مصابة بجرح فى الرأس وكدمات وسحجات، "وطرف ثان" ضم كلا من "صبحى.أ.م" 38 سنة عامل - مصاب بجروح وسحجات بالرأس وزوجته "آمال.ع.م" 35 سنة - مصابة بجرح فى الرأس، وتم حجز المصابين فى مستشفى بسيون المركزى تحت الحراسة.

وبسؤال طرفى المشاجرة اتهم كلا منهم الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات واتهمت الثانية الرابع بالتعدى على زوجها بالضرب (عصا)، مما أدى إلى وفاته.

تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية، وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة والتصريح بدفنها وإخلاء سبيل "لطيفة" بضمان محل إقامتهما وعرض "صبحى" و"آمال" عليها فور تماثلهما للشفاء وضبط المتهمين "حسين.أ.أ"، و"مصطفى.أ.أ".

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مصر 365