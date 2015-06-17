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راديو الأخبار.. 24 يونيو بالحكم فى دعوى إسقاط جنسية محافظ الإسكندرية

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راديو الأخبار.. 24 يونيو بالحكم فى دعوى إسقاط جنسية محافظ الإسكندرية راديو الأخبار.. 24 يونيو بالحكم فى دعوى إسقاط جنسية محافظ الإسكندرية
قرر المستشار أحمد محمدى مأجور، رئيس محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، حجز دعوى إسقاط الجنسية عن محافظ الإسكندرية هانى المسيرى؛ لحصوله على الجنسية الأمريكية، إلى جلسة 24 يونيو الجارى للنطق بالحكم.

وطالب المحامى أحمد عز العرب، رئيس اتحاد الدفاع عن محامى الإسكندرية، أمام هيئة المحكمة التصريح باستخراج صورة رسمية من وزير الداخلية لبيان عما إذا كان صدر إذن بتجنس محافظ الإسكندرية من عدمه.

وكان عز العرب قد أقام الدعوى، وحملت رقم 518 لسنة 2015، أن هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، خالف نص المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 75 بشأن الحصول على الجنسية الأمريكية، مطالبًا بإسقاط الجنسية المصرية عنه.

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