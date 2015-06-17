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حبس 5 سيدات ورجل 4 أيام لاتهامهم بتكوين شبكة دعارة فى مدينة نصر

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حبس 5 سيدات ورجل 4 أيام لاتهامهم بتكوين شبكة دعارة فى مدينة نصر حبس 5 سيدات ورجل 4 أيام لاتهامهم بتكوين شبكة دعارة فى مدينة نصر
أمر أحمد بركات وكيل نيابة مدينة نصر أول وسكرتارية هانى رمسيس بإشراف المستشار أحمد شورب رئيس النيابة بحبس 5 سيدات ورجل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة الدعارة والتحريض على الرذيلة.

واعترفت إحدى المتهمات فى تحقيقات أيمن المنشاوى وكيل نيابة مدينة نصر أول وسكرتارية سيد سامى بإشراف المستشار هيثم مشهور مدير النيابة، عن مشاهدتها لإحدى المتهمات تدخل غرفة النوم بصحبة المتهم، لممارسة الجنس، بينما أنكرت باقى المتهمات قيامهن بممارسة الدعارة .

كانت وردت معلومات للاجهزة الامنية بالقاهرة عن قيام أحدى السيدات بتكوين دعارة بإحدى الشقق بمدينة نصر، من خلال استقطابها لعدد من الفتيات ،وعقب استهداف الشقة من قبل رجال الشرطة تمكنوا من ضبط إحدى السيدات فى حالة تلبس بممارسة الجنس مع المتهم بينما كانت باقى المتهمات فى حالة استعداد.

كما كشفت التحقيقات أن إحدى المتهمات تقوم بدور القوادة، تم ضبط وتحريز الملابس الداخلية للمتهمين ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

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مصر 365

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