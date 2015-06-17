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تأجيل محاكمة مالك ومشرفة حضانة لتسببهما في غرق طفل

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تأجيل محاكمة مالك ومشرفة حضانة لتسببهما في غرق طفل تأجيل محاكمة مالك ومشرفة حضانة لتسببهما في غرق طفل

قررت محكمة جنح المعادي، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وليد رشدي، تأجيل محاكمة مالك حضانة ومشرفة، لاتهامهما بالإهمال لجلسة 22 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بحبس مالك إحدى الحضانات الخاصة لرعاية الأطفال بالمعادي، ومديرة الحضانة، وذلك لإتهامهما بالإهمال في رعاية الأطفال بالحضانة، على نحو أسفر عن وفاة أحد الأطفال.

وكانت النيابة العامة تلقت، إخطارا بوفاة طفل عمره عامان غرقا في حوض سباحة أطفال، بإحدى الحضانات الخاصة الموجودة بمنطقة المعادي.

وكشفت التحقيقات أن والدي الطفل المجني عليه، ألحقا صغيرهما بالحضانة منذ 4 أشهر لرعايته، وأن أداء مشرفة الأطفال ومديرة الحضانة ومالكها، وتوجه الطفل إلى حوض السباحة الموجود بالحضانة دون أي إشراف أو رعاية، فسقط داخله وتوفي غرقا، نتيجة إهمال المسئولين في الحضانة، وظلوا يبحثون عنه حتى إكتشفوا غرقه في الحمام.

وأقر المتهمون في التحقيقات أن الحضانة تزاول نشاطها بغير ترخيص من الجهات المختصة، ودون إخطار للتأمينات الإجتماعية، وأن العمالة بها غير مدربة على رعاية الأطفال.

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