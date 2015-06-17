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جعجع يهنئ المسلمين فى لبنان والعالم العربى بحلول شهر رمضان

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جعجع يهنئ المسلمين فى لبنان والعالم العربى بحلول شهر رمضان جعجع يهنئ المسلمين فى لبنان والعالم العربى بحلول شهر رمضان
توجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بأحر التهانى إلى المسلمين فى لبنان والعالم العربى والعالم لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية جعجع: "إننا نرسل أخلص التهانى وأصدق الأمانى إلى كلّ إخواننا المسلمين وبالأخص في لبنان، متمنين أن يكون هذا الشهر الفضيل مناسبة لوقفة تأمل مع الذات يستمد منها الجميع القيّم السامية التى يقوم عليها الدين الإسلامى بعيدًا عن صورة التطرف والإرهاب التى يحاول البعض نشرها وإلصاقها بالإسلام".

وأضاف: "إننا نسأل الله عزّ وجلّ أن يُعيد هذا الشهر على منطقتنا بالخير واليمن والبركات، ليُشكّلَ موعدًا لانتهاء الحروب وأعمال العنف والارهاب ولاسيما فى فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا، آملين أيضًا انتهاء أزماتنا السياسية فى لبنان وعلى رأسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

واختتم جعجع: "نتمنى أن يكون رمضان هذا العام مناسبة لإحياء قيم العيش المشترك والتسامح والمحبة والسلام، وأن تحقق شعوب المنطقة كلّ تطلعاتها نحو الحرية والعدالة والمساواة، وأن يعود النازحون واللاجئون الى ديارهم سالمين غانمين".
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