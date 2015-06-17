أمريكا تدعو إلى التزام أكبر من جانب حكومة العراق

دعت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إلى "التزام أكبر" من جانب الحكومة العراقية فى قتال تنظيم داعش فى الوقت الذى لامت فيه بغداد لتقاعسها عن إرسال مزيد من الجنود للتدريب وأكدت على ضرورة تمكين العشائر السنية.

وقال وزير الدفاع أشتون كارتر فى شهادة معدة سلفا أمام جلسة بالكونجرس "كما قلت لزعماء العراق بينما الولايات المتحدة منفتحة على دعم العراق بصورة أكبر يجب أن نرى التزاما أكبر من كل أطراف الحكومة العراقية.

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