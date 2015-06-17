محافظ السويس يناقش زيادة ضخ المياه لمدينة السلام وحي الكويت

أكد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، علي المهندس نبيل صالح، مدير الأشغال بورتوفيق بهيئة مياة قناة السويس، على زيادة ضخ المياه لمدينة السلام فى وقت الذروة، ومراجعة محابس المياه الموجود بحي الكويت والمناطق التى تعانى من عدم وصول المياه للأدوار العليا وتقديم تقريربذلك.

وأعطي اللواء العربى السروي مهلة أسبوعين لأهالي مدينة السلام، لتركيب عدادات المياه مؤكداً أنه سيتم قطع المياه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بعد انتهاء المهلة المحددة.

وأكد المحافظ علي المسؤولين بهيئة القناة بالسويس والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي بفرع السويس، عدم زيادة أسعار فواتير مياه السلام.