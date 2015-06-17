دول العالم تحتفل باستقبال رمضان على «طريقتها الخاصة»

كتبت : شيماء حفظي

يشارك بعد ساعات، أكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم، في الماراثون السنوي لـ”الروحانيات”، فيمارس كل شعب فنونه الخاصة للاحتفال ببدء سباق كسب الحسنات واستباق الطاعة، لتشهد الشوارع أنواراً وزينة، وتضيئ الفوانيس أرجاء المدن، وتجتمع العائلات والأصدقاء حول موائد الإفطار، ويجود الكرم على الفقراء في موائد الرحمن، ليشهد العالم الإسلامي حالة متناسقة من طقوس استقبال الشهر المعظم، إلا أن هناك دولاً تنفرد بطباع خاصة في احتفالها لتتميز بعادات غريبة تمارسها لاستقبال شهر رمضان.

والبداية من مصر، خاصة بمحافظة الغربية، حيث تقوم النساء بمهنة “المسحراتي” والتي اشتهر بها الرجال، كما يتناول سكان منطقة “بسيون” وجبة الفسيخ المملح والرنجة في آخر يوم من شهر شعبان ويطلقون على هذه العادة “الشعبنة” أما في قرية “ميت يزيد” بالغربية فيتناول أهلها إفطار اليوم الأخير من رمضان وسط المقابر في احتفالية جماعية ويشترط أن يتضمن الإفطار الحمص والبيض.

كما يخرج مسلمو جزر القمر، في الليلة الأولى من رمضان، حاملين المشاعل ويتجهون إلى السواحل؛ حيث ينعكس نور المشاعل على صفحة المياه، ويضربون بالطبول إعلانًا بقدوم رمضان، ويظل السهر حتى وقت السحور.

ويستقبل مسلوم تركيا “رمضان” بالزغاريد وتنثر بذور العطور الطبيعية من المسك والعنبر وماء الورد على عتبات الأبواب والحدائق المحيطة بالمنازل طيلة أيام رمضان الكريم، كما يضيئون المساجد طوال الليل فيما يسمى بـ”المحيا”، ويوجد في تركيا أكثر من 77 ألف جامع مسجل حكوميًّا أشهرها مسجد “السلطان أحمد” وهو ما يجعل تركيا مضاءةً طوال ليلها .

وتعمد الحكومة الاندونيسية إلى تدريب الأطفال على الصيام، حيث تمنح إجازة للتلاميذ في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وتعقد المعاهد والمدارس برنامجًا خاصًا في رمضان يسمونه (PESANTREN KILAT ) وهو عبارة عن أنشطة خاصة أثناء رمضان للتلاميذ، يتضمن إفطارات جماعية، وخواطر إيمانية، ومحاضرات ودروس وعبر من أحداث رمضان عبر التاريخ، ودروس خاصة للشباب، ويحظى الصائم باحتفاء بالغ أيضاً في باكستان حيث يزف الطفل الذي يصوم لأول مرة كأنه “عريس” ويقام له احتفال خاص يرتدي فيه ملابس تشبه ملابس العريس البالغ مع غطاء ذهبي يزين الرأس.

وفي تطبيق شبيه بـ “المسحراتي” يستيقظ الباكستانيون من نومهم على أصوات قارعي الطبول ومُردِّدي الأهازيج الدينية؛ وعلى أصوات تشبه الأصوات الحادة التي تُصدرها سيارات الإسعاف والإطفاء التي تدور خصيصًا لإيقاظ النائمين وينصرفون إلى تناول السحور.

وفي احتفاء بحفظة القرآن، يُحمَل حافظي القرآن كاملاً في تايلاند على الأكتاف في مظاهرات فرحة، ويُطاف بهم في الشوارع كقدوة لبقية المسلمين وتشجيع الشباب على حفظ القرآن.

ولابد أن تذبح كل أسرة تايلاندية مسلمة ذبيحة احتفالاً بشهر رمضان في اليوم الأول، حتى أن الأسر الفقيرة تكتفي بذبح أحد الطيور، وقبيل موعد الإفطار تخرج السيدات من المنازل في جماعات ويجلسن أمام أحد المنازل ويتناولن الإفطار جماعة وكذلك بالنسبة للرجال، ولا يأكل الرجل من الطعام الذي طهته زوجته، وإنما يأكله شخص آخر كمظهر للحب والعشرة.

وتحرص بعض المساجد في الهند، على ختم القرآن الكريم في التراويح كل يومين أو ثلاثة أيام ويسمونها “شَبينهْ” أي (ليليةً)، ومثل هذه التراويح تستمر إلى ما بعد منتصف الليل؛ بل وإلى الفجر في بعض الأحيان، ويُتلَى فيها القرآن بسرعة مُذهِلة فلا يفهمه أحد، إلا أن مسلمو موريتانيا يختصرونه بشكل أكثر، حيث يقرأ الموريتانيون القرآن الكريم كله في ليله واحدة، كما يقومون بحلق الرؤوس قبل حلول الشهر بأيام حتى يتزامن نموه من جديد مع أيام الشهر المبارك ويسمى “شعر رمضان” كما تقوم بعض الأسر بتأجيل زفاف أبنائها لأيام هذا الشهر تيمنا به وتفاؤلا باستمرارالمعاشرة الزوجية لهذه الأسرة الجديدة.

ويمارس المسلمون في اليابان رغم قلة عددهم طقوس “الدعوة” حيث يحرصون على فتح المساجد في رمضان أمام المسلمين وغير المسلمين من أجل تعريفهم بالدين الإسلامي.

وتطوف السيدات في ماليزيا بالمنازل لقراءة القرآن مابين الإفطار والسحور، وتستضيف الأسر المسلمة في نيجيرياً فيراً على الإفطار يومياً، و يتميز المجتمع النيجيري بظاهرة “قارئ النص” وتتلخص في استعانة العالم المفسر للقرآن بواحد أو بعدد من الأشخاص الذين يمتازون بحلاوة الصوت وحسن الأداء لتلاوة الآيات التي يفسرها على نغم معين.

ويصوم مسلمو أوغندا 12 ساعة يومياً منذ دخول الإسلام إليها، لتساوي الليل والنهار بسبب وقوعها على خط الاستواء، ولا يختلف الحال كثيراً في في النرويج إلا أن المسلمين يواجهون مشكلاتٍ في تحديد موعد بدء الشهر الكريم بالنظر إلى صعوبة الطقس وانتشار الضباب وتساقط الجليد طوال العام، فيتم اللجوء لموعد بدء الشهر الفضيل في أي بلد في العالم، وبعد ذلك يتم تعميم الموعد على جميع المساجد في النرويج، وبذلك نجد أن المسلمين في النرويج يصومون معًا، وهو ما لا يتوافر في أي بلد غربي آخر تقريبًا.

ويتصدر”الحكواتي” مقاهي دمشق على سدة عالية مجللة بالسجاد، ليقص على السوريين القصص الشعبية عن “عنترة، والظاهر بيبرس، والزير سالم، وأبي زيد الهلالي”.

وتعد صلاة التراويح متلازمة مع صيام رمضان، إلا أنها أداءها 20 ركعة فرض على كل مسلم في الفلبين، كما يبدأ الصيام، وفقاً للقواعد في تنزانيا، من سن الـ12 عامًا ويعتبرون الجهر بالإفطار في نهار رمضان من أكبر الذنوب؛ ولذلك تغلق المطاعم أبوابها خلال أوقات الصيام ولا تفتح إلا بعد صلاة المغرب وحلول موعد الإفطار.

وينظر المجتمع المسلم في ليبريا من يستمع لأي نوع من أنواع الموسيقى على أنه “فاطر” ولا يصوم رمضان.

وفي المغرب بمجرّد أن يتأكّد دخول الشهر حتى تنطلق ألسنة أهل المغرب بالتهنئات قائلين: “عواشر مبروكة” وتعني “أيام مباركة” بعواشر رمضان الثلاثة: عشر الرحمة، وعشر المغفرة، وعشر العتق من النار، ويُضرب النفير سبع مرات للسحور.

وفي البرازيل ترتدي جميع السيدات المسلمات الحجاب حتى ولو كنَّ لا يرتدينه، في غير الشهر بمجرد إعلان دخول رمضان، ومنهن من تستمر في ارتدائه بعد انتهاء الشهر.

ورغم اختلاف عادات الملسمين في استقبال الشهر الكريم، إلا أنه لا أحد يختلف على أنه فضل الكرم والرحمات والنور والقرآن، تبتهل فيه المساجد لنصرة الحق وحفظ كرامة الإنسان و حقن دماء البشرية، والانتصار في المقام الأول للإنسانية، فيبدأ الشهر الفضيل بفرحة وينتهي بالعيد.