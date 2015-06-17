هبوط طائرة ألمانية بمطار الغردقة بعد إبلاغها بعطل في القلابات

أعلنت سلطات مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، تلقي برج المراقبة إخطارًا من قائد طائرة ركاب قادمة من مطار شتوتجارات الألماني، بوجود عطل في الطائرة، وتم إتخاذ الإجراءات الاحترازية والدفع بعدد من سيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف، حتى تمت عملية هبوط الطائرة بسلام دون حدوث أي مشكلات.

وأكد اللواء صادق الشوري مدير المطار أن الطائرة “سانى إكسبريس “b737- 800″، قادمة من مطار شتوتجارت الألماني وعليها 152 راكبًا و3 أطفال، وكان مقرر هبوطها فى تمام الساعة 11.47 صباحاً، عندما تلقي برج المراقبة إخطاراً بوجود عطل مفاجئ بالطائرة قبل أن تتم عملية هبوطها بسلام.

وأضاف الشوري، أنه بمجرد تلقى برج المراقبة إخطارًا بوجود عطل في “قلابات” الطائرة تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وتم إنزال جميع الركاب على متن الطائرة بسلام ونقلهم إلى الفنادق الحاجزون بها.