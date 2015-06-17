مقتل زعيم القاعدة ببلاد المغرب انتصار هام للأمريكيين فى الحرب ضد الإرهاب

اعتبرت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية أنه إذا تأكد مقتل أحد العناصر الخطيرة فى تنظيم القاعدة مختار بلمختار القائد السابق لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى سيكون بالنسبة للأمريكيين انتصارا هاما فى الحرب ضد الإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجوم الأمريكى لم يكتف فقط بمختار بلمختار بل أيضا استهدف مسئولا آخر بتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب فى هجوم بطائرة بدون طيار، موضحة أن الأمر يتعلق بزعيم القاعدة فى اليمن ناصر الوحيشى الذى كان أحد المقربين من زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، مضيفة أن العديد من مؤيديه تحدثوا عنه فى الأيام الأخيرة فى وسائل التواصل الاجتماعى بطريقة تشير إلى أنه قد قتل.

وأوضحت أن الولايات المتحدة كانت تضع ناصر الوحيشى لعدة سنوات فى المرتبة الثانية على لائحة الإرهابيين المطلوبين وعرضت مكافأة مالية كبيرة لمن يدلى بمعلومات تؤدى إلى اعتقاله أو قتله.



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