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قيادى فلسطينى: حماس نفت تفاوضها مع إسرائيل ونطالبها بإصدار بيان رسمى

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قيادى فلسطينى: حماس نفت تفاوضها مع إسرائيل ونطالبها بإصدار بيان رسمى قيادى فلسطينى: حماس نفت تفاوضها مع إسرائيل ونطالبها بإصدار بيان رسمى
أكد عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صالح زيدان، أن استقالة حكومة الوفاق الوطنى برئاسة رامى الحمد الله هى نتيجة لوصولها إلى طريق مسدود وعدم تواجدها فى قطاع غزة، وفشلها، وذلك بحكم الثنائية التى بنيت عليها بين فتح وحماس.

وشدد زيدان فى بيان على ضرورة أن تصدر حركة حماس بياناً رسمياً تؤكد فيه نفيها الذى تم التشديد عليه فى الاجتماع من قبل قيادتها، لعدم إجراءاها مباحثات منفردة لعقد هدنة طويلة مع الاحتلال الإسرائيلى مقابل تسهيلات للإعمار وتخفيف للحصار، وكذلك حرصها على الشراكة الوطنية فى هذه المسألة.

وحذر زيدان من أن أى اتفاق منفرد بهدنة طويلة تعقده حركة حماس مع إسرائيل سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الفلسطينى ويصب باتجاه مخطط إسرائيل لانفصال قطاع غزة عن المشروع الوطنى الفلسطينى وإلحاق أضرار بالغة به.

أكد أن الجبهة الديمقراطية مع تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة جميع القوى بما فيها حركة حماس، داعيا الرئيس أبو مازن لعقد اجتماع فورى للإطار القيادى المؤقت من أجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وإزالة العقبات من أمام تنفيذ جميع محاور المصالحة بما فيها إجراء انتخابات رئاسية وللمجلسين التشريعى والوطنى الفلسطينى وفق التمثيل النسبى الكامل.

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مصر 365

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