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الأمم المتحدة: 6 ملايين يمنى يعانون من انعدام الأمن الغذائى الشديد

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الأمم المتحدة: 6 ملايين يمنى يعانون من انعدام الأمن الغذائى الشديد الأمم المتحدة: 6 ملايين يمنى يعانون من انعدام الأمن الغذائى الشديد
أعلنت دراسة جديدة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولى اليمنية، أن 6 ملايين يمنى، على الأقل، يعانون من انعدام الأمن الغذائى الشديد وفى حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية الطارئة والمساعدات المنقذة للحياة فى اليمن، وهى زيادة حادة مقارنةً بالربع الأخير من عام 2014.

جاءت نتائج الدراسة بعد أسابيع من جمع المعلومات وتحليلها من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تحت قيادة الأمانة الفنية للأمن الغذائى بوزارة التخطيط والتعاون الدولى اليمنية.

وقالت الدراسة، التى وزعها مكتب برنامج الأغذية العالمى بالقاهرة اليوم، إنه تم تصنيف 10 من أصل 22 محافظة فى اليمن بأنها تعانى من انعدام الأمن الغذائى الذى يصل إلى مستوى "الطوارئ" بمحافظات: صعدة، وعدن، وأبين، وشبوة، وحجة، والحديدة، وتعز، ولحج، والضالع، والبيضاء.

وأوضحت أن هناك ملايين أخرين معرضين لانعدام الأمن الغذائى بشدة، ويمكن أن يصلوا بسهولة لمستوى الطوارئ ما لم يحدث تحسن كبير فى توافر الغذاء وإمكانية الوصول إليه بأسعار يستطيع غالبية الناس تحملها.

ولفتت الدراسة إلى أن تصاعد النزاع أدى إلى ندرة المواد الغذائية الأساسية وغيرها من السلع الأساسية، وتعطيل سبل كسب العيش، والأسواق، والزراعة، وصيد الأسماك، وأنشطة الاستيراد والتصدير والأنشطة التجارية، وغيرها.
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