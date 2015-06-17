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القاعدة تعدم سعوديين فى حضرموت بعد إتهامهما بالتجسس لصالح الامريكيين

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القاعدة تعدم سعوديين فى حضرموت بعد إتهامهما بالتجسس لصالح الامريكيين القاعدة تعدم سعوديين فى حضرموت بعد إتهامهما بالتجسس لصالح الامريكيين
اكد مسئول محلى لوكالة فرانس برس أن تنظيم القاعدة اعدم اليوم الاربعاء فى مدينة المكلا التى يسيطر عليها فى جنوب شرق اليمن، سعوديين اثنين من عناصره بعد أن اتهمهما بالتجسس لصالح الاميركيين.

وقال المسئول أن "القاعدة اعدمت سعوديين اثنين من عناصرها رميا بالرصاص" وهما "متهمان بانهما عميلان للمخابرات الاميركية".

وذكر المسئول أن العنصرين قاما بحسب القاعدة "بزرع شرائح فى مركبات وملابس قياديين فى القاعدة".

ويأتى اعدام السعوديين غداة اعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب ناصر الوحيشى فى غارة لطائرة اميركية من دون طيار.

وقتل على مدى السنوات الماضية العشرات من قياديى القاعدة فى غارات لطائرات من دون طيار على اليمن.

وأكد شهود عيان لوكالة فرانس برس أن السعوديين احضرا إلى ساحة فى المكلا واعدما امام عشرات السكان ثم علقت جثتهما على عامود خشبى.

الى ذلك، ذكر المسئول المحلى أن القاعدة التى سيطرت على المكلا فى ابريل الماضى فى خضم الحرب الدائرة بين المتمردين الحوثيين وخصومهم على الارض والحملة الجوية التى يشنها التحالف العربى بقيادة ضد المتمردين، تمارس "مهام الشرطة" فى المدينة.

وأفاد المسئول أن التنظيم "يقوم بمنع الاغانى وبتمزيق صور الفنانات ومنع بيع الأشرطة

كما قام عناصر القاعدة بإنزال لافتات صالونات الحلاقة والتجميل النسائية التى عليها صور لنساء.
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مصر 365

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