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مسئول سعودى : نسبة تعليم الفتيات وصلت إلى 100 بالمئة

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مسئول سعودى : نسبة تعليم الفتيات وصلت إلى 100 بالمئة مسئول سعودى : نسبة تعليم الفتيات وصلت إلى 100 بالمئة
أكد عضو الوفد السعودى المشارك فى أعمال الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة فى جنيف خالد منزلاوى أن تعليم الفتيات من أهم الأهداف الاستراتيجية للمملكة، مشيرا إلى أن نسبة تعليم الفتيات فى المملكة وصلت إلى 100 بالمئة.

وقال منزلاوى، فى كلمة ألقاها أمام المجلس خلال مناقشة حول حق التعليم للفتيات، ونشرتها وكالة الانباء الرسمية(واس) اليوم الاربعاء أن المملكة قامت خلال السنوات الماضية بزيادة فرص دخول الفتيات فى التعليم مع تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، مستشهدا بذلك بابتعاث الآلاف من البنات للدراسة فى الخارج وقد أدى ذلك إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة فى ميدان العمل.

وأضاف أنه ظهرت نماذج متفوقة من العالمات السعوديات قدمن إسهامات علمية وتقنية متميزة للعالم، مشيرا إلى أن المملكة فى المركز 25 عالميا من حيث النسبة بين الجنسين فى التسجيل فى التعليم متقدمة بذلك على عدد من الدول.

وقال منزلاوى أن المملكة بدأت بتخصيص أكثر من ربع ميزانية الدولة لتطوير التعليم وجعله مجانا ومتاحا وبلا تمييز بين جميع الفئات ودعمت برنامجا لتطوير التعليم السعودى بـ (80) مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال أن المملكة أكملت نسبة 100 بالمئة فيما يتصل بالتحاق الفتيات فى سن التعليم بالمدارس، وأصبح لدينا حوالى 7 ملايين طالب وطالبة 51 بالمئة منهم فتيات.

وأوضح خالد منزلاوى فى ختام كلمته أن المملكة دعمت ما يقارب 52 برنامجا للتعليم فى كل من قارتى آسيا وأفريقيا بما يقارب 5ر3 مليارات ريال.
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مصر 365

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