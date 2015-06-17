في ذكرى «إمام الدعاة».. الشعراوي الغائب الحاضر

كتبت – عايدة حسام الدين

لم تنقطع صورته عنا، ولم تهجر سكينة صوته أذاننا، رغم وفاته منذ 17 عاماً وبالتحديد الـ 17 من يونيو عام 1998م، فنحن نحتفل اليوم بذكرى وفاة “إمام الدعاة” فما كان من تفسير أيسر من تفسيره للقرأن، فدائما ما كان يستعين بكلماتٍ مبسطة وعامية، مما جعله يستطيع الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي.

بدأ الشيخ محمد متولي الشعراوي، تفسيره على شاشات التلفاز قبل سنة 1980م، بمُقدمة حول التفسير، ثم شرع في تفسير سورة الفاتحة، وحالت وفاته دون أن يفسر القرأن الكريم كاملاً.

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي، موضحـًا منهجه في التفسير: خواطري حول القرآن الكريم، لا تعني تفسيراً للقرآن. وإنما هي هبات صفائية. تخطر على قلب مؤمن في آية أو بضع آيات، ولو أن القرآن من الممكن أن يُفسر. لكان رسول الله صل الله عليه وسلم أولى الناس بتفسيره. لأنه عليه نزل، وبه انفعل، وله بلغ، وبه علم وعمل، وله ظهرت معجزاته، ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم، اكتفى بأن يبين للناس على قدر حاجتهم من العبادة، والتي تُبين لهم أحكام التكليف في القرآن الكريم، وهي ” افعل ولا تفعل”.

«مولد و علم ونقطة تحول »

ولد محمد متولي الشعراوي، في 15 أبريل عام1911م، بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمصر، وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وفي عام1922م، التحق بمعهد الزقازيق الابتدائي الأزهري، وأظهر نبوغاً منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور من القول والحكم، ثم حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانةٍ خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لإتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

وكانت نقطة تحول في حياة الشيخ الشعراوي، عندما أراد والده إلحاقه بالأزهر الشريف بالقاهرة، وكان الشيخ الشعراوي، يود أن يبقى مع إخوته لزراعة الأرض، ولكن إصرار الوالد دفعه لاصطحابه إلى القاهرة، ودفع المصروفات وتجهيز المكان للسكن.

فما كان منه إلا أن اشترط على والده، أن يشتري له كمياتٍ من أمهات الكتب في “التراث، واللغة، وعلوم القرآن، والتفاسير، وكتب الحديث النبوي الشريف”، كنوعٍ من التعجيز حتى يرضى والده بعودته إلى القرية. لكن والده فطن إلى تلك الحيلة، واشترى له كل ما طلب، ثم التحق بكلية اللغة العربية سنة ١٩٣٧، وتخرج فيها ١٩٤٠، وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام ١٩٤٣، وعُيّن في المعهد الديني بطنطا، ثم في المعهد الدينى بالزقازيق، ثم المعهد الدينى بالإسكندرية، ثم انتقل إلى العمل في السعودية في ١٩٥٠ أستاذاً للشريعة بجامعة أم القرى.

وعاد من هناك، وتم تعيينه مديراً لمكتب شيخ الأزهر الشيخ حسن مأمون، ثم سافر رئيساً لبعثة الأزهر إلى الجزائر، وظل هناك لسبع سنواتٍ قضاها في التدريس، وعاد في ١٩٦٧، وعين مديراً لأوقاف محافظة الغربية، ثم وكيلاً للأزهر، ثم عاد ثانية إلى السعودية مدرساً في جامعة الملك عبد العزيز،واختاره في نوفمبر ١٩٧٦، ممدوح سالم رئيس الوزراء وزيراً للأوقاف وشؤون الأزهر، وظل في الوزارة حتى أكتوبر عام ١٩٧٨، وفى سنة ١٩٨٧ اختير عضواً بمجمع اللغة العربية “مجمع الخالدين”.

زواج وسيرة ذاتية

تزوج محمد متولي الشعراوي، وهو في الثانوية بناءاً على رغبة والده، الذي اختار له زوجته، ووافق الشيخ على اختياره، لينجب ثلاثة أولاد وبنتين، الأولاد: “سامي، وعبد الرحيم، وأحمد، والبنتان فاطمة وصالحة”.

وكان الشيخ، يرى أن أول عوامل نجاح الزواج، هو الإختيار والقبول من الطرفين والمحبة بينهما.

وقد تم تصوير قصة حياته في مسلسل تلفزيوني، بعنوان ”إمام الدعاة” عام 2003، وهو من بطولة حسن يوسف وعفاف شعيب.

واستعرض العمل السيرة الذاتية للشيخ محمد متولي الشعراوي، منذ ولادته في “دقادوس”، وحفظه للقرآن الكريم في كُتاب القرية ، وحتى ذياع صيته في العالم كداعية إسلامي من خلال خواطره في تفسير القرآن الكريم، ثم توليه وزارة الأوقاف. وتتوالى الأحداث حتى تنتهي الحلقات بوفاة العالم الجليل.