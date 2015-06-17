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القبض على شاب متهم بقتل صديقه سودانى الجنسية لسرقته فى البحيرة

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القبض على شاب متهم بقتل صديقه سودانى الجنسية لسرقته فى البحيرة القبض على شاب متهم بقتل صديقه سودانى الجنسية لسرقته فى البحيرة
تمكنت الاجهزة الامنية بالبحيرة من كشف غموض واقعة العثور على جثة سائق توك توك سودانى الجنسية بعد قتله والقاء جثته بالطريق الدولى بمركز كفر الدوار، حيث تبين ان وراء ارتكاب الجريمة احد اصدقاءه ويدعى "م ج م " 30 سنة بهدف سرقة المجني عليه.

وبعد تحريات مكثفة قادها اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث تبين استدراج المتهم للمجني عليه بإحدى العقارات بناحية عزبة العمروة، دائرة قسم اول المنتزة بالاسكندرية لتعاطي المواد المخدرة وتم قتله مستخدما سلاح أبيض.

كان اللواء محمد فتحى اسماعيل مدير امن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة يفيد عثور الأهالي علي جثة شاب بالعقد الثالث من العمر بالطريق الدولى الساحلى.

وتوصلت تحريات المباحث أن الجثة لشخص يدعي صدام حسين السيد 18 سوداني الجنسية سائق توك توك ومقيم عزبة عرامة دائرة قسم المنتزة بالإسكندرية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9 أحوال مركز كفر الدوار.

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مصر 365