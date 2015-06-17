ضبط 1973 مخالفة مرورية و13 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 13 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين خلال حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية الأمن لضبط الخارجين عن القانون، عبارة عن 2 بندقية آلية و2 مسدس و7 بنادق خرطوش وفرد محلى الصنع، بالإضافة إلى 74 طلقة نارية.

كما تمكنت حملة من المرافق من إعدام 121 كلبًا ضالاً فى مدينة المنيا فى إطار حملة المرافق العامة لإزالة التعديات والإشغالات وتوفير الأمن للمواطنين، كما أسفرت حملة من المرور عن ضبط 1973 مخالفة مروريه متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 24 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.