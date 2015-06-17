أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأمن العام يضبط 263 قطعة سلاح و200 قضية مخدرات و9 عصابات خلال 24 ساعة

Google+ Print
الأمن العام يضبط 263 قطعة سلاح و200 قضية مخدرات و9 عصابات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 263 قطعة سلاح و200 قضية مخدرات و9 عصابات خلال 24 ساعة
واصل قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته الأمنية على مستوى الجمهورية.

وتمكنت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 263 قطعة سلاح نارى، و213 قطعة سلاح أبيض، وضبط 200 قضية مخدرات، و9 تشكيلات عصابية، و3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و50 هاربًا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 11955 حكمًا قضائيًا متنوعًا وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 446 دراجة بخارية مخالفة.

تأتى هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365