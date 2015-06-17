الأمن العام يضبط 263 قطعة سلاح و200 قضية مخدرات و9 عصابات خلال 24 ساعة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى حملاته الأمنية على مستوى الجمهورية.

وتمكنت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 263 قطعة سلاح نارى، و213 قطعة سلاح أبيض، وضبط 200 قضية مخدرات، و9 تشكيلات عصابية، و3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و50 هاربًا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 11955 حكمًا قضائيًا متنوعًا وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 446 دراجة بخارية مخالفة.

تأتى هذه الحملات فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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