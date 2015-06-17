للمرة الثانية.. حبس صاحب مطعم أسماك شهير يقدم جمبرى فاسدًا بمدينة نصر

قضت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد البغدادى، بحبس صاحب محل شهير للأسماك 3 سنوات، وتغريمه 30 ألف جنيه، وكفالة على خلفية اتهامه بتقديم مأكولات بحرية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما قضت المحكمة بغلق المحل ومصادرة المضبوطات.

بدأت الواقعة عندما شنت مباحث التموين حملة مكبرة وأخذت عينات من مطعم الأسماك فأفاد مفتش الصحة بفساد 760 كيلو جمبرى، و38 كيلو سمك، وبإحالة الواقعة إلى نيابة مدينة نصر أمرت بإحالة صاحب المطعم للمحاكمة.

يذكر أن هذا الحكم هو الثانى ضد صاحب المطعم حيث سبق وقضت المحكمة بحبسه سنة لاتهامه بتقديم أسماك فاسدة.