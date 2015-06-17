اليوم.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل ضابط متهم بحيازة بانجو

تنظر محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد البغدادى، اليوم، استئناف نيابة قسم ثان مدينة نصر بإشراف محمد الدياسطى، مدير النيابة، على قرار إخلاء سبيل "أيمن.هـ.م" نقيب شرطة (ضابط تحقيقات فى قسم الموسكى)، بضمان وظيفته على ذمة اتهامه بحيازة كمية كبيرة من البانجو داخل سيارته.

وكانت النيابة استأنفت على قرار إخلاء سبيل المتهم فجدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبسه 15 يومًا.

>بدأت الواقعة عندما ترك المتهم سيارته أمام مستشفى الشرطة، وعندما فتشتها القوات المكلفة بتأمين المستشفى بواسطة الكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات عثرت فى شنطتها على كمية من مخدر البانجو فتحفظت عليها وعلى المتهم والمضبوطات، وأحالتهم إلى رجال مباحث قسم ثان مدينة نصر، حيث تحرر المحضر رقم 3570 لسنة 2015.