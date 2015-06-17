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مباريات سيتي في الدوري - قمة كل شهر ونهاية قوية

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مباريات سيتي في الدوري - قمة كل شهر ونهاية قوية مباريات سيتي في الدوري - قمة كل شهر ونهاية قوية

يأمل مانشستر سيتي في استعادة درع الدوري الإنجليزي من تشيلسي في الموسم الجديد، والذي يبدأ مبارياته يوم الثامن من أغسطس المقبل.

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ويفتتح سيتي مبارياته في الموسم الجديد خارج ملعبه أمام وست بروميتش ألبيون يوم الثامن من أغسطس.

ولن ينتظر كثيرا لمواجهة تشيلسي، الذي يلعب أمامه على ملعب الاتحاد يوم 15 أغسطس في الجولة الثانية.

وبعدها مباشرة، يخرج لمواجهة إيفرتون يوم 22 أغسطس في الجولة الثالثة.

المواجهة الأقوى التالية ستكون أمام توتنام هوتسبرز في الجولة السابعة يوم 26 سبتمبر.

دربي مانشستر الأول سيكون على أولد ترافورد، حيث يخرج سيتي لمواجهة يونايتد في الجولة العاشرة يوم 24 أكتوبر.

ويستضيف سيتي ليفربول يوم 21 نوفمبر في الجولة الـ13.

ويخرج لمواجهة أرسنال في الجولة الـ17 يوم 19 ديسمبر.

أول المواجهات القوية لسيتي في 2016 ستكون أمام إيفرتون في الجولة الـ21 يوم 13 يناير.

ويستضيف سيتي توتنام في الجولة الـ26 يوم 13 فبراير.

وفي الجولة الـ28، يلعب رجال مانويل بيللجريني أمام ليفربول يوم 1 مارس.

ويشهد نفس الشهر دربي مانشستر الثاني في الجولة الـ31 يوم 19.

ويخرج سيتي في الجولة الـ34 لمواجهة تشيلسي يوم 16 أبريل.

وينهي الموسم باستضافة أرسنال يوم 7 مايو في الجولة الـ37، ثم الخروج للعب أمام سوانزي سيتي.

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