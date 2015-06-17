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شرطة دبي تنعي فقيد الواجب الرقيب حيان عادل

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شرطة دبي تنعي فقيد الواجب الرقيب حيان عادل شرطة دبي تنعي فقيد الواجب الرقيب حيان عادل

نعت القيادة العامة لشرطة دبي، فقيد الواجب الرقيب حيان عادل علي، الذي تعرض الى حادث مروري أودى بحياته وهو على رأس عمله، أثناء قيامه بواجباته ومهامه الوظيفية في تنظيم حركة السير والمرور بإخراج شاحنة من طرف الطريق الى مواقف الشاحنات على شارع الامارات.

وانتقل الى مكان الحادث اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، واللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد أنس المطروشي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعقيد يوسف العديدي مدير مركز شرطة البرشاء.

وتقدم اللواء خميس مطر المزينة بالعزاء والمواساة لأسرة الفقيد، مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف ان الرقيب حيان عادل علي 24 سنة يعمل في امن الطرق التابع للإدارة العامة للمرور تعرض الى حادث سير بليغ أودى بحياته متأثرا بإصابته البليغة أثناء قيامه بتأمين خروج شاحنة ممتلئة بحصى خاص بتعبيد الطرق (الاسفلت) من شارع الامارات، بعد جسر الروية باتجاه جبل علي.

وبين أن شاحنة قادمة من الخلف صدمت دورية امن الطرق التي يقودها الرقيب والتي كانت تسير أقصى اليمين من الخلف مما تسبب انحشارها بين شاحنتين، وأسفر عن وفاة الرقيب واصابة سائق الشاحنة المتسببة في الحادث بإصابات بليغة، نُقل على الفور الى مستشفى راشد لتلقي العلاج.
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