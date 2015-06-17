محمد بن راشد يأمر بالعفو عن 734 سجينا في دبي

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي بالعفو عن 734 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة بدأت على الفور في تنفيذ الأمر السامي بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي.. مشيرا إلى أن اللفتة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تأتي في إطار حرص سموه مع مقدم هذه الأيام المباركة بحلول الشهر الفضيل على إدخال البهجة والسرور على أسر وذوي المشمولين بأمر العفو اتساقا مع روح التسامح في شهر الصوم ولضمان الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأكد سعادة الحميدان أن العفو السامي يمنح المفرج عنهم فرصة العودة إلى جادة الصواب ويشجعهم على مراجعة أنفسهم في الأسباب التي أدت بهم إلى هذا المنعطف في حياتهم وتسبب في أبعادهم عن أسرهم وذويهم مشيرا إلى أهمية التزام المشمولين بأمر العفو في المستقبل بالقانون وأحكامه التي تمثل السياج الذي يكفل للمجتمع أمنه ويصون لكافة أفراده أمانهم وتفادي أية أعمال قد تضعهم مرة أخرى موضع المسائلة القانونية.

وأشار سعادة النائب العام لإمارة دبي أن هذه المكرمة السامية هي إيذان ببدء المشمولين بالعفو حياة جديدة ومصدر تشجيع مهم لهم على الانخراط مرة أخرى في المجتمع كأفراد صالحين لأنفسهم ومحيطهم ووطنهم، ليكونوا بذلك قدوة للآخرين في قدرة الإنسان على تصويب أخطاءه وتعديل مساره في الحياة إلى الأفضل والأصلح دائما.

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